publié le 17/06/2018 à 16:50

Cette semaine débute le baccalauréat avec pour commencer l'épreuve de philosophie ce lundi 18 juin. Pour palier à la grève annoncée par l'intersyndicale des cheminots, la direction de la SNCF a déclaré garantir grâce à un dispositif spécial la circulation des trains les plus empruntés par les bacheliers, voir des bus de substitution.



Pour la 32ème journée de grève contre la réforme de la SNCF, dans la continuité de ce dimanche, le trafic ferroviaire sera donc de nouveau perturbé ce lundi 18 juin. Il faudra compter 3 TGV sur 4, 3 TER sur 5, 1 Intercités sur 2 et 2 Transilien sur 3 circuleront, et quasi toutes les liaisons internationales seront assurées.

prévision sncf 18 juin Crédit : SNCF

Le trafic sera limité en région Île-de-France sur les lignes du RER. Il sera normal sur le RER A, tandis qu'il faudra compter avec un train sur deux sur la partie nord de la ligne du RER B. Sur sa partie sud, le trafic sera normal en heure creuse mais limité en heures de pointe à 2 trains sur 3. Enfin, seuls 1 train sur 2 sera assuré sur le RER C et la majorité du RER D (nord et sud).

prévision sncf 18 juin (2) Crédit : SNCF

Du côté des TGV, l'axe Sud-Est sera le plus perturbé avec 7 trains sur 10, les autres axes seront quasi normaux. Enfin les liaisons intersecteurs ne seront assurées que par 3 trains sur 5. La fin de ce 16ème mouvement de grève est prévue pour mardi 19 juin à 8h00.