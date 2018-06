publié le 16/06/2018 à 17:39

Pour la 31ème journée de grève contre la réforme de la SNCF, pourtant adoptée par le Sénat jeudi 14 juin, le trafic ferroviaire sera de nouveau perturbé ce dimanche 17 juin. Il faudra compter 2 TGV sur 3, un TER sur deux et 3 Transilien sur cinq. Seuls 2 Intercités sur 5 circuleront, et 50% des liaisons internationales seront assurées.



Le trafic sera limité en région Île-de-France sur les lignes du RER. Il sera normal sur le RER A, tandis qu'il faudra compter avec un train sur deux sur la partie nord du RER B. Sur sa partie sud, le trafic sera normal mais limité à la gare d'Orsay-Ville. Un train sur deux sera assuré sur le RER C, comme sur le RER D (nord et sud).



trafic sncf 17juin Crédit : sncf

Du côté des TGV, la région Nord et les trains intersecteurs seront les plus touchés avec respectivement un train sur deux et un train sur 4. Pour les trains internationaux, le trafic sera normal sauf vers l'Italie où il faudra compter 1 sur trois.



trafic sncf17 juin(2) Crédit : sncf

Ce 16ème épisode de grève se poursuivra jusqu'à lundi, premier jour des épreuves du Bac avec la philosophie et prendra fin mardi 19 juin à 8h00. En prévision, la direction de la SNCF garanti grâce à un dispositif spécial la circulation des trains les plus empruntés par les bacheliers, voir des bus de substitution.