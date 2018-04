publié le 19/04/2018 à 18:02

La France reste championne du monde des jours de grève selon l'Institut de l'économie allemande IW (Institut der deutschenWirtschaft). L'institut comptabilise 123 jours de grève pour 1.000 salariés en 2016. La France est suivie de près par le Danemark, qui comptabilise 118 jours d'absence, et le Canada qui en a cumulé 87.



Mais ces chiffres peuvent tout de même être trompeurs, chaque pays a sa propre échelle pour évaluer son taux de grève. Ce classement est donc approximatif comme le souligne Europe 1.

De plus, si les jours de grève des pays voisins sont moins nombreux, ils peuvent toutefois être plus intenses. Le Danemark n'obtient que la deuxième place du classement et pourtant, elle entamera une grève générale mi-avril durant laquelle plus de la moitié des fonctionnaires du pays seront à l'arrêt jusqu’à ce qu’un accord sur leurs salaires soit trouvé – une situation que n’a pas connue la France depuis Mai 68, comme le rapporte le Sud-Ouest.

Mais au fait... de quels droits bénéficient les citoyens des autres pays pour faire la grève ?