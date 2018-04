Grève à la SNCF : le trafic encore perturbé samedi 14 avril

publié le 14/04/2018 à 00:02

Le trafic SNCF restera perturbé samedi 14 avril, pour le troisième épisode de la grève en pointillé des cheminots, les syndicats continuant de demander l'ouverture de "négociations approfondies" face à un exécutif inflexible. Cet épisode de grève lancée début avril par le trio CGT-Unsa-CFDT s'achèvera dimanche 15 avril au matin.



Ce 14 avril, au deuxième jour de cette troisième séquence de grève, le trafic sera perturbé sur les lignes intérieures : un TGV et un TER sur trois, deux Transilien sur cinq et un train Intercités sur cinq, a annoncé la SNCF, alors que débutent les vacances scolaires de la zone C. Côté international, il y aura 4 Eurostar sur 5, mais le trafic des Thalys sera "quasi normal". L'intersyndicale CGT-Unsa-SUD-CFDT a demandé vendredi 13 avril dans un communiqué "l'arrêt du processus législatif en cours" pour réformer la SNCF et "l'ouverture de négociations approfondies", appelant les cheminots à "amplifier" la mobilisation.

Plusieurs caisses de grève ont été ouvertes pour soutenir les cheminots, dont une, lancée par une trentaine d'intellectuels a recueilli plus de 730.000 euros. Le taux de grévistes s'établissait dans la matinée à 22,5%, selon la SNCF. Ce taux atteignait 38% pour les personnels indispensables à la circulation des trains, avec 66% des conducteurs, 60% des contrôleurs et 29% des aiguilleurs grévistes. Des chiffres tous en baisse.