avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

publié le 13/04/2018 à 15:30

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a expliqué ce vendredi 13 avril que "les cheminots CFDT ont reçu hier un courrier de la ministre des Transports qui montrait que sur la question de l'ouverture à la concurrence, il y avait eu quelques avancées avec la prise en compte d'amendements portés par les cheminots CFDT".



Pourtant, "l'optimisme n'est pas tout à fait de rigueur", pour l'Unsa-Ferroviaire. "Effectivement des points sont actés, mais on est très très loin du compte. Les points actés sont des points législatifs et le pacte social s'inscrit dans un domaine bien plus large", souligne sur RTL Roger Dillenseger, secrétaire général Unsa-Ferroviaire.

"On est face à une mutation historique du système ferroviaire en France. Là, le gouvernement s'attaque à un nouveau pacte ferroviaire et pour l'Unsa-Ferroviaire, il doit s'accompagner d'un nouveau pacte social. Cette mutation historique ne pourra pas se construire à l'encontre du corps social ferroviaire", Roger Dillenseger.