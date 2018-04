Grande cause nationale : "Une reconnaissance importante", pour la FNSF

et Quentin Vinet

publié le 16/04/2018 à 23:16

Le gouvernement a choisi de faire des "violences faites aux femmes" la Grande Cause nationale de l'année 2018. Pour ce faire, un label vient d'être attribué à la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui regroupe 64 associations qui luttent contre les violences sexistes.



"C'est une belle surprise. C'est en tout cas une reconnaissance importante pour le travail des professionnelles qui sont engagées au quotidien sur le terrain auprès de ces femmes", explique Françoise Brié, directrice générale de la Fédération nationale Solidarité femmes.

Au-delà de la reconnaissance, ce label va donner plus de moyens à l'association, qui pourra diffuser gracieusement des messages et des campagnes d'information. Cela permettra également une levée de fonds privés.

"Dans nos structures comme au 3919, on a besoin aussi d'avoir des soutiens d'entreprises, de mécènes et de particuliers pour pouvoir développer nos activités et des nouveaux projets."