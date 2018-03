publié le 06/03/2018 à 09:55

Les droits des femmes seront célébrés toute la semaine à l'Assemblée nationale. Son président, François de Rugy, a en effet invité lundi 5 mars, tous les députés et députées à promouvoir ce sujet, une "priorité absolue", à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes qui, comme chaque année, se déroule le 8 mars.



Au programme du Palais Bourbon cette semaine donc : un colloque organisé par la délégation aux droits des femmes ("Le dire pour que ça change" pour parler des violences physiques et des inégalités économiques), la remise des prix de la Créatrice 2018 et les vice-présidentes Carole Bureau-Bonnard (REM) et Annie Genevard (LR) seront invitées à prendre la parole au "perchoir".

Objectif de l'opération : mettre en lumière une lutte que l’actualité nous rappelle quotidiennement", a écrit François de Rugy dans un courrier adressé à l'ensemble des membres de l'Assemblée.

Un symbole fort pour marquer les esprits

Dans ce texte, le président issu de La République En Marche souligne également que cette première journée internationale des droits des femmes de la législature "revêt un caractère particulier" pour l'Assemblée. François de Rugy juge cette dernière "profondément féminisée" depuis les élections de juin dernier. Près de 40% de femmes ont en effet été élues lors des dernières élections législatives.



"Il nous incombera de prendre toute notre place dans cet événement, à la fois en saluant les progrès accomplis et en rappelant le chemin restant à parcourir", a nuancé le président de l'Assemblée nationale.

J'avais demandé à ce que les séances des #QAG de la semaine de la #JourneeDeLaFemme soient présidées par une vice-présidente. Merci à @FdeRugy d'avoir accédé à ma demande. Rendez-vous donc le mercredi 7 mars à 15h. pic.twitter.com/Oqd2E2bRpN — Annie Genevard (@AnnieGenevard) 5 mars 2018

Dans un message posté sur Twitter le lundi 5 mars, Annie Genevard a remercié le président de l'Assemblée d'avoir "accédé à (s)a demande" sur la présidence de l’hémicycle portée par une femme en cette semaine du 8 mars.



Elle a joint à ce message un courrier daté du 22 février dans lequel elle rappelle que l'Assemblée nationale n'a jamais été présidée par une femme et plaide que sa présence au "perchoir", lors des questions au gouvernement, serait "un beau symbole pour marquer les esprits".