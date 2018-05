publié le 25/05/2018 à 08:43

L'attaque d'un commando armé dans un quartier de Marseille a fait beaucoup de bruit, et placé le gouvernement sous le feu nourri des critiques de l'opposition. Pour tenter de dissiper les accusations de laxisme, Gérard Collomb a fait une visite éclair à Marseille dans la soirée du jeudi 24 mai. Le ministre de l'Intérieur a voulu montrer que l'État était présent. Et il a commencé par poindre "l'urbanisme un peu confus" de la cité de la Busserine. "On peut travailler sur la sécurité, mais,il faut aussi du travail de moyen terme. Pour moi c'est une politique prioritaire", a-t-il martelé.



"Il a pu pénétrer dans la Busserine sans difficulté, mais pourquoi ? Parce qu'il était entouré et il y avait les effectifs pour cela. Nous les effectifs, nous les voulons au quotidien pour pouvoir repousser ces voyous qui nous attaquent à la Kalachnikov", a indiqué sur RTL Bruno Bartocetti, responsable du syndicat de police SGP-FO de la zone Sur.