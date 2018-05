publié le 23/05/2018 à 07:59

Les mots sont très forts. "Je me suis sentie insultée par Emmanuel Macron", raconte sur RTL la maire de Bondy, Sylvine Thomassin, au lendemain du discours du chef de l'État sur la banlieue. "J'ai quitté la salle dix minutes avant la fin lorsque le président de la République a prononcé le mot 'clientélisme' pour la troisième fois, raconte l'élue locale. C'est insupportable, on a ni logement, ni emploi à distribuer".



Le président de la République "a fait de la communication", déplore la maire de Bondy, qui dénonce "des effets d'annonce". "Je ne le mets pas en cause, il n'est Président que depuis un an. Mais la banlieue n'est pas traitée à égalité avec les autres territoires de la République. Nous avons 30% de ressources en moins, 30% de besoins en plus", glisse-t-elle.

Emmanuel Macron a dévoilé mardi une série de mesures pour les quartiers défavorisés s'inspirant, en partie seulement, du rapport Borloo. Appel aux entreprises, stages, école : pendant une heure trente, le chef de l'Etat a déroulé une liste de mesures, non chiffrées, en donnant un rendez-vous d'étape en juillet à divers acteurs de cette "mobilisation" visant à "construire une politique d'émancipation".