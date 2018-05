Promotions de la SNCF pour compenser les perturbations : est-ce suffisant ?

publié le 11/05/2018 à 09:58

Le patron de la SNCF Guillaume Pepy a annoncé ce matin "une opération de reconquête" de ses clients malmenés par la grève des cheminots, avec des billets de TGV à petit prix tout l'été et des prix cassés sur les cartes de réduction

.

"Il me paraît totalement normal d'avoir un signe sympathique vis-à-vis de nos clients pour redonner de la confiance", a-t-il expliqué au journal Le Parisien. "Nous allons faire des gestes commerciaux."



"Entre le 15 mai et le 31 août, nous proposerons 3 millions de billets de TGV à moins de 40 euros sur toutes les destinations et tous les jours", a indiqué Guillaume Pepy. "Ces billets seront mis en vente à partir du 15 mai."



"L'objectif est que toutes les places disponibles durant cette période seront proposées à environ moitié prix", a-t-il relevé.



En outre, a énuméré le patron de la SNCF, les "cartes de réduction seront vendues (toutes, ndlr) au même prix, 29 euros du 23 mai au 15 juin, au lieu de 50 euros pour la carte Jeune, 60 euros pour la carte Senior+ et 75 euros pour les cartes Enfant+ et Week-End".



"C'est évidemment une opération de reconquête", a-t-il insisté, notant que ces mesures s'ajoutent aux indemnisations déjà décidées, notamment pour les abonnés aux TER.



Pour les trains de banlieue d'Ile-de-France, la direction de la SNCF doit rencontrer la présidente de la région Valérie Pécresse le 17 mai.



Le montant de remboursement pour les abonnés franciliens "ne pourra pas être inférieur à 50% du prix des abonnements, même s'il y a eu plus de trains en Ile-de-France qu'en régions les jours de grève", a déjà assuré Guillaume Pepy.





