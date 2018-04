"En France, on se retrouve avec des déserts agricoles", dénonce Hélène Médigue

publié le 22/04/2018 à 08:41

Pour son premier passage derrière la caméra, Hélène Médigue a décidé de s'attaquer au thème de l'environnement, plus particulièrement les solutions pour effectuer la transition écologique. Connue pour son rôle dans la série populaire Plus Belle la Vie, Hélène Médigue a réalisé le documentaire On a 20 ans pour changer le monde, sorti en salles le 11 avril.



Invitée de RTL ce dimanche 22 avril, l'actrice est venue présenter sa réalisation. "Au départ, mon film devait s'appeler 'Même pas peur'", détaille-t-elle, avant d'expliquer les raisons qui l'ont poussé à parler d'écologie. "En France, on se retrouve avec des déserts agricoles. Aujourd'hui, 60% de nos sols sont morts", à cause, selon elle, de "cette agriculture industrielle qui est née pour de mauvaises raisons".

Dans son film, plusieurs protagonistes se succèdent. Un agriculteur, mais également des personnalités politiques de premier plan, comme Nicolas Hulot - filmé avant d'entrer au gouvernement - mais aussi l'ancien ministre de l'Agriculture de François Hollande Stéphane Le Foll. Hélène Médigue s'intéresse également aux projets portés par des jeunes urbains, qui veulent changer de modèle agricole.

"Tous mes personnages, c'est le symbole d'une génération qui a décidé de mettre toute son énergie à inventer un nouveau modèle : l'agro-écologie", conclut-elle.