publié le 19/03/2018 à 15:13

Repas à heures fixes, heures de sommeil réglementées, usage limité du téléphone et des écrans, aide au devoir... Le ministre de l'Éducation nationale en est sûr, les internats peuvent offrir un cadre de vie propice à la réussite des jeunes et à l'apprentissage du vivre ensemble. Le cabinet de Jean-Michel Blanquer travaille actuellement à rendre l'internat plus attrayant. Le projet est ambitieux tant la tâche est ardue, car les établissements ne séduisent plus.



Le manque d'attractivité des internats est particulièrement notable dans les territoires ruraux. Ces zones sont en proie à une baisse démographique et les internats, à l'instar des collèges et lycées auxquels ils sont rattachés, ne sont pas épargnés par la perte d'effectifs dans ces zones. Certains établissements, reculés, drainent moins d'élèves.



Mais la localisation n'est pas seule coupable du manque de succès des internats. Ces établissements gardent l'image de lieux de privation de liberté, à l'époque d'internet et du téléphone portable. Des critères peu attrayants pour les adolescents et jeunes adultes.

Une idée reçue colle également à la peau des internats, qui consiste à penser que ces établissement accueillent essentiellement les élèves en échec ou en difficulté. Pour casser cette image, Jean-Michel Blanquer ambitionne d'en faire des internats destinés à tous et qui parviendraient à regrouper, dans une atmosphère de travail et autour d'un projet pédagogique concret, des élèves de tous milieux.