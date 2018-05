publié le 04/05/2018 à 07:35

Le président Lyndon B. Johnson avait profité d'un incident survenu en 1964 dans le golfe du Tonkin, pour obtenir du Congrès américain un feu vert militaire. Au départ de mai 1968, en France, il y a l'occupation du bâtiment administratif de la faculté de Nanterre par 142 étudiants le 22 mars, en solidarité à l'égard d’étudiants de Nanterre arrêtés lors d'une opéraration anti-américaine.



Le même scénario s'est reproduit dans de nombreux pays. La guerre du Vietnam aura alimenté les manifestations aux quatre coins du monde entre 1964, qui marque le début de l'escalade militaire américaine, et son retrait en 1975.

Les mobilisations étaient surtout de nature anti-impérialiste. Nous sommes toujours dans l'espace de la Guerre froide. Robert McNamara, le ministre américain de la Guerre, démissionne en 1967. Il considère que les États-Unis ne gagneront jamais cette guerre qu'il avait dirigée, et que Johnson devrait ouvrir des négociations avec les Nord-Vietnamiens. Il disait publiquement s'être "trompé". Son erreur : avoir pris une guerre de libération nationale classique pour une guerre idéologique.

Une guerre aux civils

La nature de cette guerre a contribué à durcir les oppositions. Cette intervention mobilise 500.000 jeunes Américains. Elle est, sur le plan militaire, une guerre aux civils, avec regroupements des paysans et destructions des villages au sud, bombardements des villes du Nord-Vietnam, usage massif de défoliants, d'agent orange et de napalm.



Un hélicoptère protège des GI's américains traversant des champs de riz au Vietnam, le 17 août 1967 Crédit : AFP / Archives

Et les GI' n'évitent pas toujours les massacres. Les États-Unis auront utilisé (invraisemblable mais vrai !) plus de bombes au Vietnam que durant toute la Seconde Guerre mondiale.



Mobilisation pacifiste aux État-Unis

Des pasteurs, des prêtres, de nombreux universitaires, des écrivains et des personnalités s’engagent contre la guerre outre-Atlantique. La jeunesse étudiante est pacifiste, sur le mode "Peace and Love".



À partir de 1967, l'armée américaine doit instituer la conscription pour maintenir ses effectifs au combat. Les sursis des bacheliers sont supprimés. Le tirage au sort est institué en 1969.



Une manifestation contre la guerre du Vietnam à Washington, le 21 octobre 1967 Crédit : AFP / Archives

Toutes ces mesures frappent la jeunesse dans son ensemble, mais spécialement les jeunes noirs : un tiers des soldats engagés sont afro-américains. Les universités s'enflamment. Les ghettos aussi.

Un cauchemar pour l'Amérique

La jeunesse américaine sort meurtrie, avec 57.000 tués mais plus de 300.000 blessés. Le cinéma américain s'est emparé de cette guerre sous l'angle de l'autodestruction. Une guerre opposant in fine des Américains entre eux, à l'image de Apocalypse Now et de Voyage au bout de l'enfer.

> La bande annonce de "Apocalypse Now" (1979)

À l'issue de l’offensive du Têt du début 68, Lyndon B. Johnson accepte d'ouvrir des négociations avec le Nord-Vietnam. La première rencontre a eu lieu à Paris en plein mai 1968.

