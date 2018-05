Cinquante ans de Mai 68 : l'influence de la pop culture dans les contestations

publié le 02/05/2018 à 07:31

Il y a, à la fin des années 50 et au début 60, une période très créative sur le plan culturel. Cela a commencé aux États-Unis avec Elvis Presley en 1956, et Jack Kerouac en 1957, parti Sur la route à la recherche d'un nouveau mode de vie.



En France à la fin des années 50, des écrivains sous l'étiquette du Nouveau Roman bouleversent la langue, se libèrent du carcan de l'intrigue et vont engendrer dans les salles de spectacle "le théâtre de l'absurde".

En Grande-Bretagne aussi ce sont les écrivains appartenant au groupe des Jeunes Hommes en colère qui mènent la danse. Enfin on a la Nouvelle Vague du cinéma, avec Les Quatre Cents Coups de François Truffaut en 1959, et À bout de souffle de Jean-Luc Godard en 1960, qui changent la manière de tourner, de faire l'acteur, de parler. On entend encore Jean Seberg demander à Belmondo "qu'est-ce que ça veut dire dégueulasse ?".

> "Qu'est-ce que c'est dégueulasse ?" : un extrait de "À bout de souffle" (1960)

"Pop", le générique de la culture des années 60

Le peintre Andy Warhol théorise en 1962 le "pop art", qui utilise des éléments visuels issus de la culture populaire, en opposition à la culture élitiste. Il utilise un outil, la sérigraphie, qui va simplifier et contribuer à l'iconographie des sixties. "Pop" est une formule qui va devenir générique pour toute la culture des années 60.



Une nouvelle génération musicale a envahi l'univers radiophonique et colonise les bacs chez les disquaires. Johnny Hallyday, en 1962, est sacré "l'idole des jeunes". La même année, paraissent les premiers disques de Bob Marley. Il y a aussi celui des Beatles, Love me do. Tandis que les Rolling Stones font leur premier concert.



En juin 1963 à Paris, Johnny Hallyday et Salut Les copains rassemblent 150.000 personnes place de la Nation. À l'issue de la marche des droits civiques à Washington, en août de la même année, à l'appel de Martin Luther King, devant 200.000 personnes, Bob Dylan chante The Times They Are a-Changin', qui devient une sorte d'hymne national.

> Bob Dylan : "The Times They Are a-Changin'" (1964)

Plusieurs des slogans de la contestation sont lancés par les poètes de la pop. All you need is love des Beatles, en 1967, va contribuer au mouvement hippie.



La même année, les Doors chantent "Nous voulons le monde et nous le voulons maintenant". Lennon, en 1970, chante Power to the people ! Tous ces artistes sont les vrais leaders des années 60.

> John Lennon : "Power to the people" (1970)

Un manifestant fait face aux forces de l'ordre le 25 mai 1968 sur la place Saint-Michel à Paris, dans la nuit du 25 au 26 mai 1968 Crédit : AFP / Archives

