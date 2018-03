publié le 28/09/2017 à 16:11

"On n'est pas des nantis !" Dans les cortèges de manifestants, la tension est palpable ce jeudi 28 septembre. Après les chauffeurs routiers et les fonctionnaires, ce sont désormais les retraités qui expriment leur mécontentement. À l'appel de neuf organisations syndicales, ils sont quelques milliers à se réunir pour protester notamment contre la hausse de la CSG, annoncée par gouvernement et prévue pour 2018.



"CSG", trois lettres qui sont au cœur de cet important mouvement de contestation. Le gouvernement d'Édouard Philippe a en effet annoncé une réforme de cet impôt censé financer la protection sociale.



Une hausse de 1,7 point, pour certains contribuables, est envisagée par l'exécutif afin de compenser la suppression des cotisations salariales "maladie" et "chômage". "Cette mesure a pour objectif de répartir plus équitablement le financement de la protection sociale, afin d'alléger le poids qui pèse aujourd'hui sur les actifs", selon Bercy.



8 millions de retraités concernés par la hausse de la CSG

Dans les faits, cette mesure concernent 60% des retraités, soit 8 millions de personnes. Ceux qui sont actuellement soumis au taux plein de CSG (soit à 6,6%) verront leurs prélèvements mensuels augmenter dans le cadre de cette réforme. À l'inverse, les retraités qui sont actuellement exonérés de cet impôt ainsi que ceux qui en bénéficient d’un taux réduit (à 3,8%) ne seront pas concernés par la mesure de l'exécutif. À l'inverse des travailleurs, les retraités ne bénéficieront pas de la baisse des cotisations.

André Lafon, ancien employé à La Poste a fait ses calculs. Conscient de ce que représente une telle hausse pour son ménage, il a rejoint le cortège de Bordeaux, ce jeudi 28 septembre. En 2018, il s'attend donc à "25 euros de prélèvement supplémentaire, soit 300 euros par an". Pour celui qui touche 1.200 euros par mois, il est impensable de voir une telle réforme s'appliquer.

Les pauvres d'aujourd'hui sont souvent moins les retraités que les jeunes. Emmanuel Macron dans un entretien au Point Partager la citation





Dans un entretien accordé au Point en août dernier, Emmanuel Macron avait demandé "un effort" aux retraités. "Les pauvres d'aujourd'hui sont souvent moins les retraités que les jeunes. Je leur demande donc, pour les plus aisés, un effort, je l'ai dit. Et leur effort permet de récompenser le travail", avait-il souligné.



Pour les neuf syndicats à l'initiative de cette mobilisation, le gouvernement "s'attaque une fois de plus" au pouvoir d'achat, services médicaux et sociaux des retraités. "80 % des personnes retraitées indiquent que leur situation financière s’est dégradée. Malgré cela, le gouvernement annonce une baisse des pensions de 8 millions de retraité-e-s en augmentant de 1,7 point leur CSG, sans aucune compensation", note un communiqué signé par les organisations.

Contre la disparition des emplois aidés

En outre, les retraités sont également appelés à protester contre la disparition des emplois aidés. Les établissements pour personnes âgées dépendantes font appel à des emplois aidés. Dans leur communiqué, les organisations syndicales affirment que la suppression des emplois aidés impacte donc directement la situation des retraités. "Dans l’enquête menée au printemps dernier, les retraités sont quasiment unanimes à considérer que les plans d’aide à l’autonomie sont insuffisants, tant à domicile qu’en établissements", précisent-elles.