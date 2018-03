publié le 28/09/2017 à 21:50

L'ancien ministre et ancien président de l'Olympique de Marseille, âgé de 74 ans, est actuellement traité pour un cancer de l'estomac avec extension sur le bas de l’œsophage. Si sa famille et lui-même se sont dits "optimistes", c'est son fils, Stéphane Tapie, qui donne aujourd'hui des nouvelles de son père. "Il va bien mais ça dépend des moments. Il a des hauts et des bas, cela fait partie du traitement", confie-t-il au micro de RTL.



Stéphane Tapie confirme qu'il ne s'agit pas d'un "cancer généralisé" mais si la maladie "va vite". "Cela a commencé par un mélanome, puis on s'est rendu compte qu'il était un peu descendu vers l’œsophage et l'estomac", explique-t-il. Avant d'ajouter : "Il a un traitement très fort, très lourd, car il faut l'enrayer le plus vite possible pour que le cancer ne continue pas son avancée".

C'est donc un nouveau combat qui attend Bernard Tapie. "C'est le seul combat que je ne veux pas qu'il perde", assure son fils déclarant que "tout était dans la tête". "Il n'a pas envie d'être terrassé, ce n'est pas son tempérament. Il a envie de se battre et d'y croire".



Il parle énormément des anonymes qui sont touchés par le cancer. Stéphane Tapie Partager la citation





"Soulagé" que sa maladie soit aujourd'hui public, Bernard Tapie demeure cependant surpris des nombreuses réactions après l'annonce. "Cela lui donne une pêche incroyable, mais il est presque gêné. Il ne comprend pas le décalage entre la haine déversée depuis des années et, d'un seul coup, cet élan d'amour", déclare Stéphane Tapie.



Et l'ancien président de l'Olympique de Marseille n'en oublie pas le reste des personnes atteintes d'un cancer. "Il minimise par pudeur, pour nous protéger mais, il parle énormément des anonymes qui sont touchés par la même maladie et qui n'ont pas la chance d'avoir le soutien qu'il a. Il se sent encore privilégié", glisse son fils.



Et si son père n'a jamais caché son rapport à la mort, assurant notamment que cela était "la consécration de la vie", Stéphane Tapie peine, dans ce contexte, à aborder ce sujet. Les choses seront peut-être différentes dans deux ou trois mois, date à laquelle Bernard Tapie pourrait potentiellement se faire opérer en fonction de l'avancement de la maladie.