Bac 2018 : découvrez les sujets de l'épreuve anticipée de français

Le coup d'envoi du baccalauréat a été donné ce lundi 18 juin au matin avec l'épreuve de philosophie pour les terminales. Mais les élèves de première ont eux aussi planché, sur l'épreuve écrite anticipée de français. Celle-ci compte coefficient 3 pour la série L, et 2 pour les séries ES, S et les séries Technologiques.



L'épreuve, qui dure 4 heures, consiste en une étude d'un corpus de textes suivie d'un travail d'écriture qui porte généralement sur l'ensemble de textes étudié en première partie d'examen. L'élève a alors le choix : il peut opter pour la dissertation, un écriture d'invention ou un commentaire de texte.

Les élèves en section technologiques ont travaillé sur le thème de "l'écriture poétique et quête du sens, du Moyen Age à nos jours", tandis que les lycéens inscrits en L se sont penchés sur "le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours". Enfin, pour les élèves de S et ES, leur sujet portait sur "la question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du XVIe siècle à nos jours".

Série L

Corpus de textes : Texte A : Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves (1678)



Texte B : Madame de Staël, Delphine, quatrième partie, lettre XXXV (1802)

Texte C : Colette, La Vagabonde (1910)





Question : quelles raisons ces personnages féminins invoquent-ils pour justifier leur renoncement à l'amour ?



Travail d'écriture :

Commentaire : vous commenterez l'extrait de Delphine de Madame de Staël (texte B).

Dissertation : un personnage de roman doit-il vivre des passions pour captiver le lecteur ? Vous répondrez à la question en vous appuyant sur les textes du corpus, sur les œuvres que vous avez étudiées en classe ainsi que sur vos lectures personnelles.

Invention : imaginez la rencontre de Renée et de la Princesse de Clèves. Chacune défend sa conception de l’amour. Écrivez, en une cinquantaine de lignes, leur dialogue argumentatif.

Série ES et S

Corpus de textes : Texte A : Montaigne, Essais, livre II, chapitre 11 "De la cruauté", (1580-1588), adapté en français moderne par André Lanly

Texte B : Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, préface (1754)

Texte C : Voltaire, Dictionnaire philosophique, article "BÊTES" (1764)

Texte D : Marguerite Yourcenar, Le Temps, ce grand sculpteur, "Qui sait si l’âme des bêtes va en bas ?" (1983)



Question : quels comportements humains les auteurs du corpus dénoncent-ils ?



Travail d'écriture :



Commentaire : vous commenterez l’article "BÊTES" extrait du Dictionnaire philosophique (1764) de Voltaire (texte C).

Dissertation : la littérature vous semble-t-elle un moyen efficace pour émouvoir le lecteur et pour dénoncer les cruautés commises par les hommes ? Vous appuierez votre réflexion sur les textes du corpus, sur les œuvres que vous avez étudiées en classe et sur vos lectures personnelles.

Invention : vous êtes journaliste et vous cherchez à montrer qu’il est nécessaire de promulguer la "Déclaration des droits de l’animal". Vous écrivez un article de presse d’au moins cinquante lignes, reprenant les caractéristiques du texte de Marguerite Yourcenar (texte D), et présentant des arguments variés sur un ton polémique.

Séries Technologiques

Corpus de textes : Texte A : Victor Hugo, "La Sieste", L'Art d'être grand-père, 1871.

Texte B : Charles Cros, "À ma femme endormie", Le Collier de griffes, (posthume) 1908. Texte C : Claude Roy, "Dormante ", Clair comme le jour, 1943.



Questions : Quels sont les différents types de liens qui unissent le poète et la personne endormie ? Que déclenche chez le poète la vision de l’être endormi ?





Travail d'écriture :

Commentaire : vous ferez le commentaire du texte A, "La Sieste" de Victor Hugo, en vous aidant du parcours de lecture suivant :

1 - Vous montrerez que l’enfant et son sommeil sont idéalisés.

2 - Vous analyserez les émotions que suscite le spectacle de l’enfant endormie.

Dissertation : la poésie vise-t-elle seulement à idéaliser le quotidien ? Votre argumentation s’appuiera sur les textes du corpus, les textes étudiés en classe et vos lectures personnelles.

Invention : la "dormeuse" de Claude Roy a fait un rêve lié aux sensations ressenties durant sa sieste. Elle retranscrit de manière poétique son rêve dans son journal intime. Vous rédigerez ce texte en vers ou en prose. Il comprendra au minimum une quarantaine de lignes ou une vingtaine de vers.