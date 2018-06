publié le 18/06/2018 à 12:27

Ce sont 753.148 candidats qui passent le bac cette année. Parmi eux, la moitié des candidats passe un bac général. Les épreuves ont débuté ce matin à 8 heures, avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Les lycéens ont le choix entre deux types d'exercices : la dissertation ou l'explication de texte.



Avant d'enchaîner avec l'épreuve d'histoire-géographie demain matin de 8 heures à midi, voici les corrigés de l'épreuve de philo. Voici la correction de l’épreuve de philosophie en série L



RTL et digiSchool vous proposent gratuitement une correction de l’épreuve de Philosophie du Bac 2018. Réalisé par un professeur de l'Éducation nationale, ce corrigé explicite les réponses attendues pour chacun des sujets qu’il était possible de choisir.

Série L

1er sujet : La culture nous rend-elle plus humain ?

Le premier sujet concernait la séquence culture du programme de Terminale L. Il était question de savoir si la culture améliore l’humain en le rendant plus humain. Il faut se demander à quels niveaux la culture influence l’humain. La culture en tant qu’ensemble de connaissances, valeurs, rites communs à un peuple est un outil développé par l’être humain dans un but social. Les candidats étaient invités à définir la nature humaine et à écrire que la culture permet de les rapprocher de leur but ultime l’épanouissement. Cependant, il fallait nuancer l’influence positive de la culture en parlant entre autres de la corruption de la nature humaine par les normes culturelles de la société.



Pour obtenir la correction intégrale du premier sujet faites confiance à digiSchool et cliquez ici.





2e sujet : peut-on renoncer à la vérité ?

Le deuxième sujet avait trait à la séquence sur la raison et le réel. Il s’agissait dans un premier temps de définir la notion de vérité en rappelant que celle-ci est mouvante. Or, chercher la vérité permet de s’élever en se détachant des préoccupations matérielles et des tromperies. Peut-on renoncer à cet exercice de l’esprit si la vérité n’est pas absolue ? En adoptant une démarche sceptique on s’aperçoit que malgré la pluralité de vérités, on peut atteindre la vérité de l’âme...





Le corrigé du deuxième sujet est disponible dès maintenant en intégralité.



3e sujet : Extrait de Le Monde comme volonté et comme représentation, de Schopenhauer publié en 1818

Il fallait relever du texte que vouloir à tous prix se mettre en avant amène à donner une image différent de qui on est. Egalement, on risque d’agir d’une façon différente de l’habitude en voulant rivaliser et obtenir la reconnaissance des autres. L’image de soi ne correspond pas au réel à partir du moment où l’on se laisse guider par ses souhaits ou ses craintes...



La correction du commentaire est accessible ici



Série ES

1er sujet : Toute vérité est-elle définitive ?

Pour bien traiter le premier sujet de dissertation de philosophie “Toute vérité est-elle définitive ?”, il convenait de distinguer ve´rite´ et re´alite´. Il était également pertinent de faire la diffe´rence entre ve´rite´s formelles et ve´rite´s mate´rielles. Pour bâtir une bonne problématique, les bacheliers devaient prendre en compte le caracte`re fluant, changeant de toute l'expe´rience humaine et citer des exemples scientifiques qui prouvent que les ve´rite´s les plus re´pandues ou les mieux fonde´es se succèdent au fil de l’Histoire (exemple de la physique d'Einstein qui a succédé à la physique de Newton).







2e sujet : Peut-on être insensible à l’art ?

Le second sujet de dissertation de philosophie “Peut-on être insensible à l’art” nécessitait tout d’abord de définir ce qu’est être insensible (ne pas être concerné, ne ressentir ni plaisir ni douleur, ni crainte ni joie, ni désir.) Les élèves pouvaient rapprocher le terme “insensible” à “indifférent”. Il était ensuite pertinent de dire que l'art semble être le propre de l'homme. La problématique pouvait donc s’articuler autour de “Peut-on alors imaginer qu'un homme reste insensible à ce qui lui est propre : la création ?”



3e sujet : explication de un texte extrait de l’oeuvre d’Emile Durkheim Les Formes élémentaires de la vie religieuse.

Le texte de Durkheim proposé cette année aux élèves de ES concerne le rapport à autrui et, plus particulièrement, l'influence que peut avoir autrui sur nous du fait de son autorité. Le problème que se pose ici Durkheim est de savoir comment certains individus exercent-ils ?

Série S

1er sujet : Le désir est-il la marque de notre imperfection ?La première question sur laquelle les élèves pouvaient disserter était en lien avec la séquence du programme consacrée au désir. Si le désir est défini comme un ensemble de pulsions et d’envies irréfléchies cela prouve l’imperfection de la nature humaine. En effet, pourquoi désirer si l’on possède déjà tout ? Cependant, cette insatiabilité permanente peut être perçue comme la recherche d’un idéal, ce qui démontrerait la perfectibilité de l’être humain.





2e sujet : Éprouver l’injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste ?

Le deuxième sujet était en rapport avec la séquence sur la politique. Faire l’expérience de la justice permet de tirer des principes nécessaires à la construction d’une société. Seulement, en lui-même le principe de justice continue à échapper aux Hommes, le saisir dans son essence n’est pas aisé...



3e sujet : Extrait de Système de logique, du philosophe britannique Mill, paru en 1943.

Le texte était lié à la séquence du programme sur la raison et le réel. On y apprend que les phénomènes naturels sont définis par des lois fixes, qu’ils ne sont pas dûs au hasard. Mill écrit dans un premier temps qu’ils sont rationnels donc compréhensibles et prédictibles. Il va les opposer aux phénomènes sociaux, si nombreux qu’ils outrepassent la compréhension humaine. Il y a une infinités de points de vue à prendre en considération...