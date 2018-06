publié le 21/06/2018 à 19:01

C'est une matière important qu'ont passé les élèves de Terminale STMG ce jeudi 21 juin. Entre 14 heures et 18 heures, ils ont travaillé sur leur épreuve de spécialité. Parmi ces options, la matière "Gestion et Finance".



Cette épreuve compte pour un coefficient 7. En amont dans l'année, les élèves ont déjà été évalué sur un travail pratique, pour un coefficient 5. L'épreuve se compose de deux parties.

La première partie est notée sur 90 points. Les étudiants de Terminales ont répondu à des questions sur 3 dossiers annexes fournis pour l’épreuve. Cette année, le premier dossier portait sur la relation client (40 points), le second sur les coûts et le prix de vente (20 points) et le dernier sur la situation financière (30 points).

La deuxième partie est notée sur 30 points et les élèves doivent composer sur le thème du prix de vente d'un produit (bien ou service).



RTL et digiSchool vous dévoilent le corrigé intégral de l'épreuve de spécialité Gestion et Finance, de la filière STMG.

Dossier 1 : la relation client

A) Contrôle de la facturation client



1) Les factures de novembre sont établies pour une boutique. Les conditions de vente

stipulent que pour un montant supérieur ou égal à 1000 euros brut, il y aura une remise de

2%, les frais de ports gratuits et un délai de paiement de 30 jours, ce qui est respecté pour

la première facture. Par contre pour la deuxième facture du 15/11/2017, les conditions ne

sont pas respectées au niveau de la remise. En effet si le montant brut des achats ne

dépasse pas 1000, il n’y a pas de remise, alors que sur la facture il y a une remise de 2%.

Sinon pour les frais de ports (50 euros pour un montant inférieur à 1000 euros) et le délai de

règlement sont respectés.



2) L’intérêt d’avoir des comptes individuels pour chacun des clients est le fait de pouvoir les

contrôler plus facilement. Cela permet une meilleure traçabilité.



B) Suivi des créances clients



1) Les avantages de l’utilisation d’un progiciel comptable sont : le gain de temps, la

visualisation plus rapide de toutes les créances douteuses, la sécurisation et la fiabilité des

données, l’adaptabilité (changement des données lorsqu’un client douteux rembourse par

exemple), la simplification des échanges.



2) 960 représentent le reste des créances douteuses d’Intrasport après le règlement de

594,80.

Etant donné que Pyrénées Club rembourse 60% de sa créance HT en décembre 2017, les

dépréciations auront un montant égal à la différence des créances et des 60% payés,

c’est-à-dire 1808,78 - (60*1808,78/100) = 723,51. L’administration rembourse la TVA pour

les créances irrécouvrables.



3) La dotation pour dépréciation est un appauvrissement pour l’entreprise. Les créances

douteuses sont prises en compte dans le bilan pour respecter le principe de prudence. Par

ailleurs il se peut que le client ne rembourse jamais l’entreprise ce qui représente une perte

en chiffre d’affaires et bénéfice pour celle-ci. Cela entraîne une augmentation des charges

financières mais n’a pas d’incidence sur la trésorerie.



