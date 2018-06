publié le 12/06/2018 à 21:34

"C'est toujours un peu compliqué le retour, l'environnement urbain est très agressif ", explique Alban Michon. L'explorateur a un peu de mal à se réhabituer à la vie citadine après avoir passé deux mois seul dans l'Arctique.



La décision d’arrêter l'expédition a été prise après une mûre réflexion assure Alban Michon : "C'est très difficile à prendre comme décision, c'est deux ans de travail. Je voulais voir évoluer la banquise, mais avec la fonte des glaces je n'allais pas partir pour me faire secourir, je suis pas inconscient", détaille l'aventurier.

Malgré la déception, le message envoyé est fort. "Mon abandon témoigne de la réalité de la fonte des glaces", explique Alban Michon. Autre exemple, dit l'explorateur, le passage du Nord-Ouest, au Canada. À cet endroit d'ordinaire gelé toute l'année, de plus en plus de bateaux passent car il y a de moins en moins de glace. "Il y a trente ans, on avait un mètre de glace en plus. L'environnement change, et plus vite encore dans le monde Arctique", déplore Alban Michon.