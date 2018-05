Alban Michon : son incroyable périple au cœur de l'Arctique

publié le 02/05/2018 à 20:14

L'appel du grand Nord. Depuis mars, Alban Michon est parti seul, avec deux traîneaux de 70 kg, pour traverser l'Arctique. L'explorateur de 40 ans vient d'atteindre Cambridge Bay, au Canada, où il effectue son premier ravitaillement.



Un périple extraordinaire dans une nature hostile où les températures peuvent atteindre les -45 degrés. "Je pense que j'ai fait le plus dur, notamment en terme de température. J'ai eu des températures jusqu'à -53 degré et du matériel cassé à cause du froid" , explique Alban Michon, en liaison satellite depuis Cambridge Bay.

Pourtant, il en faut plus pour décourager cet explorateur aguerri. "Au début, je tirais 170 kg derrière moi. C'est très, très lourd donc je faisais 7 à 8 kilomètres par jour. C'était très long quand on a 550 kilomètres à faire" , conçoit-il. "Je n'ai croisé personne mais (...) j'ai eu la chance de croiser une meute de loups arctiques (...). Ça a été un échange assez intense, assez fort".



42 jours de traverser en solitaire durant lesquels l'aventurier s'est créé des amis imaginaires pour ne pas perdre la tête. "Quand on part en solitaire, et c'était la première fois où j'étais seul (...), on ne sait pas comment on va réagir. Je me suis très rapidement aperçu que le fait de parler à mon matériel et à la nature (...) me permettait de ne pas me sentir seul" , raconte Alban Michon.