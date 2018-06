Air France : rétablissement du contrôle d'identité des passagers à l'embarquement

publié le 10/06/2018 à 17:45

Les passagers Air France sont à nouveau contrôlés avant d'embarquer pour un vol intérieur, et ce depuis le 27 mai, comme le révèle Var-matin ce samedi 9 juin. En effet, le 22 janvier dernier, cette vérification avait été levée pour les vols intérieurs et dans l'espace Schengen. Motif : la compagnie avait jugé la procédure "obsolète", après la levée de l'état d'urgence le 1er novembre 2017.





Cette fois, ce n'est pas Air France qui a tranché concernant la nécessité ou non de vérifier l'identité de ses passagers, mais un arrêté ministériel. Daté du 14 mai dernier, il dispose que "lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents attestant l'identité du passager", comme le souligne Var-matin. En revanche, les enfants de moins de treize ans auront uniquement besoin d'être accompagnés d'un adulte pour ne pas se plier à la règle.

En janvier dernier, la décision d'Air France avait suscité le débat. Si son directeur de la sûreté aérienne, Gilles Leclair, avait assuré que la sécurité des passagers n'était pas en jeu car il ne s'agissait "pas d'un contrôle d'identité", les syndicats s'inquiétaient de la présence de passagers venus "commettre un acte de malveillance" puisque leur identification n'aurait pas été possible.