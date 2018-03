publié le 27/11/2017 à 16:56

Plus de 30% des Français actifs fument quotidiennement et 16% consomment des médicaments psychotropes, à cause de leur travail. Afin de prévenir ce genre d'addiction, le Fonds Addictions Prévention a mis en place un site Internet. Selon le président Michel Reynaud, il faut placer l'entreprise au centre de la prévention contre les addictions. Longtemps tabou, ce sujet est actuellement au cour des débats.



"Mettre les entreprises en position de protectrices plutôt que parfois d'incitatrices", résume le président du Fonds Actions Addictions. Et celui-ci d'ajouter : "J'ai vraiment la conviction que les entreprises, c'est un très bon lieu pour faire de la prévention".



Dirigeants, cadres, salariés... Tous ont leur propre explication pour justifier la conduite addictive au travail. Le plus souvent, la prise en charge s'effectue tard. "80% des gens qui ont des addictions ne se font soigner qu'au moment où il y a des complications", affirme Michel Reynaud. Bien souvent, "les complications" peuvent être un accident de voiture ou un arrêt de travail. Pour Michel Reynaud, la médecine du travail intervient trop tard : "Quand on va voir les médecins du travail, c'est qu'on est un peu en bout de course".