Entendez-vous "Yanny" ou "Laurel"? L'illusion auditive enflamme Internet

publié le 16/05/2018 à 18:33

Un jour après sa publication, le tweet a été partagé 40.000 fois et commenté plus de 20.000 fois. Mardi 15 mai, Cloe Feldman a posté, sur son compte le fameux enregistrement d'une voix synthétique accompagnée de la simple question : "Qu'entendez-vous ?! Laurel ou Yanny".



L'enregistrement de 4 secondes a déjà été visionné plus de 9 millions de fois sur Twitter. Les internautes se déchirent autour de la question, entre ceux qui entendent Laurel, ceux qui entendent Yanny et même ceux qui entendent un peu des deux.



Mais l'explication scientifique derrière ce mystère du web ne s'est pas faite attendre. La différence de perception de la voix serait due à la fréquence du son. Chacun peu entendre quelque chose de différent en fonction de celle-ci. "Une partie de la variation peut être due au système audio jouant le son", explique Lars Riecke au magazine The Verge, "mais cela dépend aussi de la mécanique de vos oreilles, et ce que vous espérez entendre". Lars Riecke est professeur adjoint en audition et neurosciences cognitives à l’université de Maastricht. Il affirme que l'enregistrement n'a donc rien d'une illusion.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 mai 2018