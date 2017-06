Whirlpool : le comité d'entreprise tient son favori pour une reprise de l'usine

publié le 15/06/2017 à 08:58

L'usine avait été le théâtre de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Promise à une fermeture en juin 2018, plusieurs offres de reprise avaient été posées sur la table. Et les salariés de Whirpool ont fait leur choix pour la reprise de leur usine à Amiens. Les élus du comité d'entreprise ont étudié les six projets de reprise, et ont donné un avis favorable à celui présenté par un entrepreneur picard, le projet Klaus, son nom de code. Cette même offre qui proposerait de garder 236 salariés.





Selon nos informations, ce projet a l'avantage de proposer des produits innovants et d'avenir. et surtout de reprendre 236 employés sur les 290 que compte le site aujourd'hui... Mais pour le moment impossible de dire avec précision que vont fabriquer les employés d'Amiens... Par ailleurs le projet serait porté par l'industriel Nicolas Decayeux, un Picard qui fabrique aujourd'hui des boîtes aux lettres connectées. Le repreneur potentiel souhaite faire du Made in france. Du Made in Picardie, déclare d'ailleurs une source syndicale.

Outre les lignes de production classiques industrielles, une nouveauté. Il y aura des petites lignes ultra flexibles. Leur raison d'être est de répondre aux demandes des marques de distributeurs. Le projet Klaus prévoit de reprendre les 6 bâtiments d'Amiens, un avantage de taille, avec l'espoir de louer ceux qui ne seront pas utilisés à d'autres entreprises. En attendant, la direction va désormais devoir choisir entre les 6 projets proposés, car l''avis du comité d'entreprise n'est que consultatif. Même si les syndicats espèrent une réponse avant la fin du mois de juillet.