Volkswagen redevient numéro 1 mondial des ventes

publié le 28/04/2016 à 07:01

C'est ce jeudi 28 avril que Volkswagen dévoile son bilan 2015, avec un mois et demi de retard, à la suite de l'affaire des moteurs truqués. L'addition risque d'être très salée pour le constructeur, même si on apprenait hier que le groupe allemand est redevenu numéro un des ventes dans le monde devant Toyota. En effet malgré le scandale et la tempête médiatique, Volkswagen garde le cap. Certes l'affaire a sérieusement touché le porte monnaie du constructeur, puisqu’il a déjà mis de coté plus de 16 milliards d'euros. Ainsi le groupe allemand affiche sa première perte depuis 1993. Historique. Mais, d'un autre côté, les clients n'ont pas fuit les concessions. Bien au contraire. Pour preuve, sur le premier trimestre le groupe allemand a dépassé Toyota et lui chipe la première place. Celle de 1er constructeur mondial ! Avec 2 millions et demi de véhicules écoulés soit une légère hausse de 0,8 %. Bel exploit en pleine affaire. En tous cas suffisant pour coiffer sur le poteau Toyota. À peine 50.000 voitures les séparent.



En France, plusieurs plaignants qui portaient plainte contre Volkswagen ont été déboutés. Vendredi 22 avril dernier, quatre des dix plaignants qui avaient assigné Volkswagen France devant le Tribunal de Grande Instance de Soissons ont été déboutés. Le jugement considérant les demandes irrecevables et non justifiées. Il s’agit ainsi de la première décision de justice rendue sur ce dossier. Pendant ce temps une association a décidé de faire tester une dizaine de voitures par des experts. Tests avant et après le passage en concession. Histoire de s’assurer que si les émissions polluantes diminuent bien, la puissance elle reste identique. Près de 950.000 véhicules sont concernés par ce rappel en France.