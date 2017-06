Les 24 Heures du Mans, un vrai laboratoire technologique

publié le 16/06/2017 à 07:05

Prenez, par exemple, les phares à LED qui se développent sur nos voitures. Figurez -vous que c'est au Mans qu'ils ont fait leur première apparition. C'était il y a six ans, sur une Audi R18. Éclairage puissant, moins gourmands, et encore plus performants. On a vu il y a trois ans l'arrivée des feux laser. L'éclairage est fondamental pour rouler de nuit sur le circuit qui n'est pas éclairé. C'est ainsi grâce aux 24 Heures qu'ont été inventés les phares anti-brouillard en 1926. Ils étaient baptisés "cyclope", car unique et placé au centre de la voiture, comme l'oeil du géant de la mythologie. Quelques années plus tard, les premières bandes jaunes sur les routes, devenue blanches, y ont été testées.



La course est aussi un labo pour la sécurité et la consommation. Dans les années 50, c'est une petite révolution avec l'arrivée du frein à disque, qui va remplacer celui à tambour, beaucoup trop fragile pour tenir 24 heures. C'est grâce à cette innovation que Jaguar va réaliser un doublé en 1953.

Autre date marquante : 2006. Audi, encore elle, remporte l'épreuve avec un diesel. Plus de performance en consommant moins. Depuis, l'hybride a fait son apparition. Grâce à l'énergie récupérée au freinage, les véhicules vont de plus en plus vite avec moins en moins d'essence (35% de carburant économisé ses dernières années).

Enfin, le Mans est aussi célèbre pour sa fameuse ligne droite des Hunaudières, où l'on peut y rouler à des vitesses folles. Le record date de 1988, avec 405 kilomètres/heure. Mythique, mais trop dangereuse pour que le public puisse voir les bolides y évoluer depuis les gradins. En revanche, pas moins de 380 millions de téléspectateurs dans le monde n'en perdent pas une miette. Une route qui, d'ailleurs, une fois la course terminée retrouve la circulation normale où la vitesse est limitée à 90 kilomètres/heure.