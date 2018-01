Un Jour à Davos : avec l'arrivée de Trump, deux visions s'affrontent

publié le 26/01/2018 à 01:08

L'image du jour à Davos, c'est bien sûr l'arrivée en grande pompe de Donald Trump. Il s'exprimera vendredi 26 janvier à 14h30 et ça fera un peu office de conclusion du Forum.

Il est arrivé, ce matin, et on a eu l'impression de basculer dans une série américaine du genre House of Cards, ici.



À Davos, il séjourne à l'Intercontinental. Les hommes en noir et oreillettes du secret service contrôlent les accès. Devant l'hôtel de ses équipes, une dizaine de limousines provoque des bouchons sur "Promenade", la principale rue de la station. Trump est là... C'est l’événement. Et pourtant avec un discours protectionniste, Trump ne joue pas face à un public acquis d'avance.

Emmanuel Macron hier et Donald Trump demain, ce sont deux visions de l'économie et de la mondialisation. Emmanuel Macron parlait de règles fiscales communes pour éviter l'optimisation des grands groupes. Donald Trump fait l'inverse : il baisse les impôts des entreprises et remonte les taxes douanières sur les panneaux solaires et les lave-vaisselles importés. On s'attend donc à un match Macron/Trump.

Actuellement, le président américain est en train de donner une réception avec des patrons du monde entier pour essayer de faire venir des entrepreneurs aux États-Unis. Parmi eux des Français comme le patron de Total.

Le chiffre du jour

83. C'est un chiffre paradoxal. Le cabinet Deloitte a mené une enquête auprès de 1.600 patrons pour savoir comment ils voyaient la 4e révolution industrielle : la révolution digitale, numérique, l'intelligence artificielle. 83% sont persuadés qu'un monde meilleur en sortira, mais 14% seulement pensent que leur entreprise sera prête dans les 5 à 10 ans.

Le match euro/dollar

Focus sur l'euro et le dollar dont on parle beaucoup à Davos, cette année. Ça nous ramène au match Trump et le reste de l'Europe. Les Américains se réjouissent et le disent haut et fort ici d'avoir un dollar faible en ce moment. Parce que ça rend leurs exportations de produits US moins chers et ça rend les produits importés plus coûteux. Du coup, on se rabat sur le "made in America". La parfaite théorie protectionniste.



Sauf que pendant ce temps-là, l'euro devient de plus en plus cher ce qui complique encore nos exportations déjà mal en point.



L'un des responsables du FMI a mis en garde aussi les participants de Davos. Une nouvelle crise n'est peut-être pas si loin et les pays sont toujours trop endettés pour y faire face.