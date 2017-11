publié le 10/11/2017 à 11:54

C'est une première en France. Depuis le vendredi 10 novembre, le métro de Toulouse est entièrement équipé d'une connexion internet 4G. Un accès rendu possible grâce à un accord passé en juin 2016 entre les quatre opérateurs (Orange, Free, SFR et Bouygues) et Tisséo, l'entité gestionnaire du réseau de transport toulousain.



"Il sera possible de consulter ses mails, d’envoyer un sms, de faire un tweet, d'envoyer une vidéo... assis dans le métro toulousain !", se réjouit la mairie qui salue une "véritable innovation" sur son site internet. L'opérateur Orange a été désigné comme "pilote et interlocuteur unique" pour le développement du nouveau service et des infrastructures nécessaires.

L'ensemble du projet qui couvre les 38 stations des deux lignes de métro A et B de Toulouse représente 10 millions d'euros, précise la mairie. De quoi donner l'exemple à d'autres agglomérations ? À Paris, la RATP promettait en 2015, la couverture de l'ensemble du réseau de transport d'ici la fin 2017.

¿ On est fier de vous annoncer que dès vendredi 10 novembre, #Toulouse sera la 1ère ville de #France à équiper son métro en 4G¿ #4GMétro ¿ pic.twitter.com/ugHCWRsYJF — Toulouse¿ (@Toulouse) 7 novembre 2017