publié le 03/08/2017 à 00:55

Étrange réaction que celle de ce Toulousain. Ce mardi 1er août à Toulouse, c'est aux alentours de 14 heures qu'une simple fraude va prendre un tournant des plus surprenants. Un homme qui souhaitait monter dans le bus 140 - qui correspond à l'arrêt en question avec la ligne A du métro (fermée pour l'été) - a refusé de valider son ticket de transport, rapporte le quotidien local, La Dépêche. Rapidement intercepté par un contrôleur, le ton serait vite monté entre les deux hommes.



D'après la police, l'utilisateur, très énervé, aurait agressé verbalement le contrôleur, avant de sortir un sabre et de menacer l'agent avec. La Dépêche rapporte que la police serait ensuite rapidement intervenue pour maîtriser l'homme, avant de le placer en garde à vue. Sur son compte Twitter, la police locale explique quant à elle - non sans ironie - que ce "'ninja' finira au commissariat".

#Toulouse Arrivé dans le #metro avec un sabre, il menace un agent @infoTisseo avec. Au final ce "ninja" finira au #commissariat pic.twitter.com/UJ81GU7aff — Police Nationale 31 (@PoliceNat31) 1 août 2017