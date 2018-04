Total pèse désormais 7% du marché français de l'électricité

publié le 19/04/2018 à 08:05

La bataille n'est pas déclarée, mais elle se profile. L'acquisition (au prix final de 2,5 milliards d'euros) du premier fournisseur alternatif d'énergie du pays positionne Total comme un concurrent direct - et à terme menaçant - d'EDF et d'Engie. Avec cette opération, Total - qui a récemment lancé l'offre Total Spring - triple son portefeuille de clients.



Le géant du pétrole pèse désormais 7% du marché français de l'électricité. Voilà pour l’immédiat. Car pour satisfaire son ambition, contrôler 15% du marché, Patrick Pouyanné (le PDG du pétrolier) acquiert aussi - et c'est le deuxième volet de l'opération - des capacités de production. Dans les centrales traditionnelles et dans le renouvelable.

EDF et Engie sont-ils réellement menacés par cette intrusion ? Rien n'est écrit. Sinon que la donne va changer. EDF contrôle encore 82% des compteurs électriques de nos foyers. Mais l'ex-monopole perd plus de 100.000 clients par mois.

Engie maîtrise toujours 74% des abonnements au gaz résidentiel. Mais, là aussi, de nouveaux acteurs poussent. Les deux mammouths ont une solide assise, et ils sont loin d'être genou à terre. Reste que l'association de la puissance de Total et de l'expertise de Directe Energie vont, c'est une certitude, secouer le secteur.

Vers une pression sur les prix ?

La concurrence - il y a vingt-trois fournisseurs d'électricité et dix de gaz en France - n'a, pour l'instant, pas pesé sur nos factures. En grande partie à cause du poids croissant des taxes et des tarifs d’acheminement qui représentent 60% de l'addition et sur lesquels les opérateurs n'ont pas prise.



L'irruption d’un gros calibre devrait, à terme, bousculer cet ordre établi. Le grand rendez-vous est pour 2023. À cette date, les tarifs réglementés devraient disparaître.