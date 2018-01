publié le 31/01/2018 à 00:35

Jean-Baptiste Giraud, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire économique gratuit Économie matin, reçoit Stéphane Français, PDG de Thomson Computing, depuis 2013. Une marque connue, qui fait aujourd'hui des ordinateurs. "C'est un marché qui est en régression mondiale depuis 2012, et on est le petit Français face aux géants américains et asiatiques, à ces marques mondiales qui globalement ont toutes le même schéma de fabrication, de distribution", détaille Stéphane Français.



Alors pour se démarquer, Thomson Computing innove. "On est dans un concept complètement révolutionnaire qui veut que globalement, tous les trois mois, on repense nos produits, on propose de l'innovation", explique le PDG de Thomson Computing. Tailles d'écrans, couleurs, types de mémoires, design... autant d'aspects concernés par ces recherches de nouveaux concepts.

"On est dans la maîtrise du prix", ajoute Stéphane Français, qui propose des ordinateurs à bas prix, notamment à moins de 200 euros, une entrée de gamme qui représente 34% de part de marché. "On est en train de devenir une boîte internationale", se félicite-t-il.