Tempête Ana : quels recours pour les sinistrés ?

publié le 13/12/2017 à 00:19

Ce mardi 12 décembre, pour la minute Conso, Armelle Levy évoque le passage de la tempête Ana sur la France qui a fait de nombreux dégâts. Si vous avez été touché, il y a plusieurs recours possibles. Le premier réflexe, en cas de toiture ou de voiture touchée par une tempête, c'est de protéger vos biens. Il faut mettre ses affaires à l'abri en nettoyant, bâchant, séchant mais il ne faut surtout pas commencer à réparer soi-même. Il faut d'abord appeler son assureur pour déclarer le sinistre. Vous avez cinq jours pour prévenir votre assureur par téléphone, par courriel ou par lettre recommandée.



Il décidera ensuite, soit de vous envoyer un expert, soit de vous demander de constituer un dossier avec des photos. Il vous indiquera un garagiste ou un dépanneur agréé sachant que la garantie tempête est incluse dans toutes les assurances multi-risque habitation et automobile. Concernant les passagers restés coincés dans les aéroports, en cas de tempête, les passagers ont le choix. Ils peuvent, soit partir sur un vol suivant, soit être remboursé. Mais si vous devez passer la nuit à l'aéroport parce que votre avion est cloué au sol, sachez que les compagnies aériennes européennes sont tenues de vous offrir la nuitée dans un hôtel.

À écouter également dans ce Mag de l'Éco :

Jean-Baptiste Giraud, d'Économiematin.fr, reçoit le PDG de La Grande Récré Jean-Michel Grunberg. À quelques jours de Noël, les 250 boutiques de la marque sont prêtes. "Pour préparer Noël, il faut préparer un an à l'avance. On prépare déjà le Noël 2018 alors que tout n'est pas encore fait", explique le PDG.

Pour le chef d'entreprise, Noël est toujours un plaisir. "Moi c'est mon 40e Noël, c'est un plaisir de voir les enfants grandir et de voir des parents et des grands-parents maintenant revenir", se réjouit Jean-Michel Grunberg. La Grande Récré, c'est 1.500 employés, 250 magasins. Cette année, les enfants veulent de tout. "Il y a les jouets d'imitation où on fait comme papa ou maman en jouant à la cuisine ou au bricolage. Il y a aussi un fort succès des jeux de construction mais on note surtout le retour des toupies", précise le PDG de la marque de jouets.