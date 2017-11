Chevrolet Corvette ZR1 : une version bodybuildée qui aligne les superlatifs

publié le 14/11/2017 à 00:14

C'est le grand retour d'une voiture mythique : la Chevrolet Corvette. "La reine revient, plus fort que jamais", annonce Chevrolet. Il faut dire que la marque américaine met le turbo en dévoilant sa nouvelle mouture la ZR1. Une version bodybuildée de la Corvette et qui aligne déjà les superlatifs. Un V8 de 6,2 litres suralimenté qui développe une puissance de 755 chevaux. Elle affole les compteurs et les radars sur les routes.



En version sport, elle est uniquement à utiliser sur circuit tellement elle montre les muscles. Pour faire simple, c'est la Corvette la plus puissante de l'histoire : pouvant atteindre les 340 km/h. Les photos font déjà le tour du monde sur internet avant d'être officiellement présentée dans quelques jours au salon de Los Angeles.

Le buzz est d'autant plus fort, que ce modèle signe la fin de la septième génération. Sur la huitième génération, on évoque l'arrivée d'une inédite version avec moteur central arrière.

Rares sont les modèles qui ont une telle longévité, près de 65 ans, et une telle notoriété. Comme la Porsche 911 elle fait partie de ces voitures sportives connues aussi bien des amateurs, des passionnés, que du grand public.



Nées avec le baby-boom, en 1953, les 300 premières Corvettes sont assemblées dans l’usine de Flint, dans le Michigan, et possédaient toutes des intérieurs rouges. Depuis près de 1,5 million de Corvette ont été vendus à travers le monde qui s'est imposée comme une concurrente aux belles italiennes et aux solides allemandes.

L'origine du nom et du logo de la Corvette

Le nom Corvette est le nom d’un bateau, un petit vaisseau de guerre très maniable. Ce nom a été trouvé par Myron Scott, photographe en chef de Chevrolet en 1953, qui trouvait que cela allait bien au petit bolide. Pour la petite histoire, le logo d'origine de la Corvette représentait le drapeau américain entremêlé avec un drapeau à damier.



Cependant, il est interdit en Amérique d’utiliser la bannière étoilée à des fins commerciales. Le drapeau américain a donc été remplacé par un drapeau comportant le logo Chevrolet ainsi qu’une fleur de lys. La fleur de lys, c'est bien sur le symbole de la royauté en France. Tout cela rappelle aussi les origines françaises de Louis Chevrolet.

La cerise sur le capot :

Ford vient de concevoir la première casquette qui vous évite de dormir au volant ! Le principe : une casquette connectée qui détecte les mouvements de tête du conducteur. Si vous piquez du nez, une lumière, une vibration ou une alarme se déclenche pour vous réveiller. Ford souhaite dans un premier temps le développer pour les conducteurs de camions qui parcourent de longues distances.