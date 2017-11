Cartes grises : les bugs des attributions sur internet

publié le 16/11/2017 à 22:58

Le site internet "Ants.gouv.fr" est pris d'assaut, et donc victime de son succès. Avec plus d'un million de permis par an, deux millions de véhicules neufs et cinq millions et demi de voitures d'occasion, ce sont en effet des milliers de demandes de cartes grises par jour. Il y a donc embouteillage, et des bugs.



Le cas le plus fréquent : en pleine démarche, vous vous retrouvez d'un seul coup devant une page qui vous dit que le service est indisponible. De quoi vraiment perdre ses nerfs ! Il arrive également que la machine ne corrige pas nos erreurs comme la faute de frappe, ou bien qu'il y ait des problèmes pour les femmes qui ont changé de nom suite à un mariage. Tout cela peut arrêter le processus. D'autant que c'est parfois complexe, c'est par exemple le cas pour les véhicules d'occasion ayant changé plusieurs fois de mains. Sans compter les pièces manquantes comme le code secret que doit vous transmettre le vendeur.

Un professionnel peut faire les démarches à votre place

Mais alors, plutôt que de se casser les dents sur un système encore en rodage, est-ce qu'il y a des solutions ? Oui ! Vous pouvez toujours faire appel à un pro, un garagiste ou un centre-auto pour effectuer les démarches à votre place. Toutefois, contrairement à internet, ce service est payant, comptez une trentaine d'euros. La carte grise arrive 15 jours plus tard par la poste.