Route : est-il temps de passer aux pneus d'hiver ?

publié le 15/11/2017 à 23:00

Avec l'arrivée des basses températures, est-il temps de passer aux pneus hiver ? La réponse est oui ! En tout cas, c'est vivement conseillé. Si dans les régions de montagne, dès l'heure d'hiver les automobilistes effectuent le changement, ailleurs, on s'en préoccupe peu. Seulement 15 % des automobilistes passent au pneu hiver. On est loin de nos voisins Allemands où c'est obligatoire, ou en Italie où vous devez être équipé dans les zones de montagne sous peine de PV.



Pourtant c'est un gros plus pour la sécurité, d'ailleurs le pneu hiver n'est pas réservé à la neige. Dès que le thermomètre passe sous la barre des 7 degrés, il fait gagner 20 % de distance de freinage. Cela grâce à une gomme particulière. Ils ont également 5 fois plus de lamelles que des pneus été, ce qui accroît leur adhérence au sol. Grâce à leurs rainures plus larges et plus profondes, les pneus hiver sont aussi plus performants pour une évacuation rapide de la pluie, la boue et la neige.

Pas de changement avec les pneus toute saison

Mais ils peuvent être contraignants, et chers. Changer veut dire acheter 4 pneus supplémentaires. En effet, il est fortement déconseillé de n'en prendre que deux pour faire des économies. Cela est dangereux, quel que soit le mode de transmission du véhicule. Le risque : le tête-à-queue. Néanmoins si vous possédez deux trains de pneus ils s'useront logiquement deux fois moins vite chacun. Et puis si vous ne possédez pas de garage, il y a le problème de stockage. Heureusement de plus en plus de sociétés vous proposent pour une vingtaine d'euros de les garder. Et c'est plutôt malin.



Il existe également des pneus que l'on peut garder toute l'année. Il s'agit des pneus toute saison. À l'image du révolutionnaire Cross Climate, signé Michelin. Aussi efficace en plein soleil que sur route enneigée grâce à une gomme innovante. Vendu environ 10% plus cher qu'un pneu classique, certes, mais plus besoin de changer. Fini les problèmes de stockage. Il est d'autant plus utile si vous n'habitez pas à la montagne, ou dans des zones froides, car dans ce type de milieu, le pneu hiver reste plus performant.