Comment soulager les maux de dos ?

publié le 30/08/2016 à 07:00

Saviez-vous que nous inclinons notre dos entre 1 500 et 2 000 fois par jour ? Et qu' 1/3 de nos postures sont nocives ? Première cause de consultation dans les centres antidouleur, première cause d’invalidité chez les plus de 45 ans, le mal de dos (dorsalgie, lombalgie, lumbago, sciatique, tour de rein...) représente chaque année 13% des accidents du travail. Pourquoi touche-t-il autant de personnes ? Quelles sont les différentes options permettant de le soigner ? Comment éviter les douleurs chroniques ?

Nos invités

Julien Paccaud, ostéopathe, fondateur de "Ecologie du corps" et créateur du site Soulager sa lombalgie

Frédéric Srour, kinésithérapeute, ergonome et vice-président de la Société Française de rééducation de l'épaule

Livre à paraître le 08 septembre : Même pas mal, le guide des bons gestes et des bonnes postures (Éditions First)



Même pas mal ! (Editions First)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr ou ici.Vous pouvez laisser vos coordonnées et votre message sur RTL.fr