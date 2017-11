Autonom Cab, le taxi sans chauffeur sur les routes dès fin 2018

publié le 08/11/2017 à 23:00

Un taxis autonome, sans chauffeur bientôt dans nos rues. La start-up lyonnaise Navya vient de dévoiler un véhicule capable de rouler tout seul, avec des passagers à son bord. Et l'Autonom Cab ne risque pas de se faire que des amis. Les chauffeurs de taxis peuvent y voir, en effet un sérieux concurrent. 100% électrique, ne possède ni volant, ni pédales, il ressemble à un gros monospace et peut embarquer jusqu'à six personnes, mais n'est équipé que d’une seule porte latérale, côté trottoir.



L'Autonom Cab intègre un concentré impressionnant de technologies. Le véhicule est équipé de quatorze radars avec laser et six caméras pour pouvoir évoluer tout seul dans la circulation. Il peut communiquer avec les autres véhicules, notamment grâce à un éclairage intelligent.

Sa vitesse moyenne de 50 km/h lui permet de s'intégrer naturellement dans le flux de la circulation, mais peut rouler jusqu'à 90 km/h. 100% électrique, son autonomie est d'une dizaine d’heures.

Le passager gâté par les services

Pour les passagers, ce taxi du futur offre de nombreux services. Pour commander ce taxis, rien de plus simple : une application dédiée permet de le commander, de payer le trajet, mais aussi d’ouvrir et fermer les portes. À bord, les passagers peuvent profiter d’informations touristiques, effectuer des réservations ou le taxis peu diffuser leurs musiques préférées.



Et ce robot-taxi est loin d'être de la science-fiction puisqu'il doit être commercialisé dans un an, fin 2018. Son prix est même connu : 230.000 euros.

Pourtant, actuellement, la législation interdit la circulation de véhicules sans chauffeur. La législation française, basée sur la convention de Vienne, rend obligatoire la présence d’une personne au volant. Mais la loi est en train de s’adapter. Les pouvoirs publics signent des autorisations pour des tests sur des trajets bien spécifiques.



C'est ainsi que Renault ou encore PSA ont fait des tests en condition réelle sur route. Paris, Bordeaux... Navya prévoit ainsi une mise à la route au premier trimestre 2018 à Paris et dans certaines grandes villes.

La cerise sur le capot :

Au premier feu stop connecté pour casque de moto. Ce petit feu qui pèse 150 grammes se fixe à l'arrière de n'importe quel casque et s'allume en plus du feu stop traditionnel dès que le deux roues freine.



Équipé de 24 leds rouges il se voit de loin. Vendu 119 euros, c'est un produit français de la start-up Cosmo Connected. Cerise sur le casque, il peut même alerter les secours via votre smarphone.