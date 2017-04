Présidentielle : les industriels veulent peser dans la campagne

publié le 04/04/2017 à 10:49

Les fédérations industrielles françaises veulent "porter l'industrie au coeur du débat" et "provoquer une prise de conscience des Français et des candidats à l'élection présidentielle" sur l'importance de leur secteur économique.



18 fédérations représentant l'éventail des différentes branches industrielles ont inscrit leur démarche dans un projet, "la Fabrique de l'Avenir", appuyé sur un manifeste présentant leurs propositions.



Les industriels soulignent qu'ils représentent 3,1 millions d'emplois directs et 4,5 millions d'emplois indirects, et 75% des dépenses de recherche et développement en France.



Au total, l'industrie française compte 260.000 PMI et TPI (petites, moyennes et très petites industries), indiquent-ils dans un communiqué.



"L'industrie, c'est l'avenir", mais "nous sommes assez frappés de voir que la campagne électorale va passer sans que l'industrie soit au débat" dit Philippe Darmayan, président du Groupe des fédérations industrielles (GFI).



La Fabrique de l'Avenir veut donc "interpeller les politiques sur leur volonté de développer l'industrie", a-t-il expliqué. "On attend d'eux un soutien sans faille et dans le long terme sur la modernisation de l'industrie française".



L'industrie "doit être considérée comme étant un facteur essentiel dans l'état de la France actuelle", a-t-il insisté.





Invité de RTL MIDI à 12H50 : Philippe Darmayan, président du Groupe des fédérations industrielles (GFI).

Présidentielle : le débat va-t-il vous aider à faire votre choix ?

C'est une grande première: à 19 jours du premier tour de la présidentielle, la totalité des onze candidats ont rendez-vous ce soir pour une joute télévisée axée sur les thèmes cruciaux de l'emploi, la sécurité et le social.



Les cinq "grands" candidats Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon s'étaient déjà affrontés lors d'un débat pugnace sur TF1 et LCI le 20 mars, sous l'oeil de plus de 10 millions de personnes.



Mais cette fois, se joindront à partir de 20H40 sur BFMTV et CNews les six autres candidats du premier tour: Philippe Poutou (NPA), Nathalie Arthaud (LO), Nicolas Dupont-Aignan (DLF), François Asselineau (UPR), Jean Lassalle et Jacques Cheminade.



Les candidats auront effectivement 17 minutes de temps de parole, pendant les 3h30 d'émission.

