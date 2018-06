Premier bilan du nouveau contrôle technique

publié le 22/06/2018 à 00:00

Plus cher et plus sévère. Cela fait un mois que le nouveau contrôle technique a été mis en place. Et un premier bilan permet de constater une première tendance finalement moins catastrophique que prévue.





Des taux de contre-visite qui allaient atteindre les 40% étaient annoncés. On en est loin. Même si ce taux atteint presque les 25% contre 18 % avant la nouvelle mesure. Autrement dit, une voiture sur 4 est désormais recalée et priée de passer en atelier pour corriger un ou plusieurs défauts. Cela fait partie du premier bilan de la société SGS, numéro un du contrôle technique en France et que publie Auto-Plus.

Les véhicules sont recalés pour plusieurs raisons. 22 % pour une ou plusieurs défaillances majeures. Principalement des défauts de feu de croisement, ensuite des pneus entaillés ou usés ou encore une fuite excessive de liquide. Dans ce cas : 2 mois pour faire les réparations. Les défaillances critiques, elles, empêchent de conduire. C'est la grosse nouveauté tant redoutée par les automobilistes. 124 défaillances particulièrement dangereuses. Dans ce cas l'auto peut être immobilisée le jour même. Avec la réparation a effectuer dans les deux mois. Cela concerne principalement les neumatiques, le frein de stationnement hors d'état, le non fonctionnement des stops et enfin une usure excessive des plaquettes.