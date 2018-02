Toux, rhume, fièvre... Quels sont les médicaments à éviter pour les enfants ?

publié le 22/02/2018 à 11:42

Que Choisir, qui s'appuie sur plusieurs études, pointe du doigt un véritable excès dans le recours aux médicaments. "Trop de médicaments pour enfants sont inutiles ou dangereux", avertit l'association de consommateurs dans le numéro de mars de son mensuel.



Le mensuel livre une liste des médicaments utiles ou à éviter, assortie de conseils sur la conduite à tenir détaillant les situations qui doivent amener à consulter, comme par exemple une toux avant trois mois surtout avec fièvre et difficultés à respirer ou manger. "En général, la toux, la fièvre, le rhume, etc., ne sont pas graves, et la plupart des médicaments en vente pour ces situations sont inutiles ou plus dangereux qu'utiles", explique le Dr Bruno Toussaint, directeur éditorial de la revue indépendante Prescrire.

Dans l'arsenal de bon sens, on trouve des produits courants : le paracétamol (type Doliprane en sirop) en cas de fièvre, à dose adaptée à l'âge de l'enfant, les dosettes de sérum physiologique pour le nez en cas de rhume et des solutions de réhydratation en cas de diarrhée du nourrisson.

Contre la toux

La toux, un réflexe naturel, est provoquée le plus souvent chez l'enfant par l'écoulement dans la gorge des sécrétions nasales causées par un rhume. Mais une toux aiguë peut avoir d'autres causes (asthme, allergies respiratoire, laryngite, bronchite...). Mieux vaut traiter la cause plutôt que de s'acharner à faire disparaître la toux, note le magazine.



C'est pourquoi, les sirops contre la toux contenant de la codéine auxquels les enfants sont très sensibles font partie de cette "liste noire".



Les fluidifiants bronchiques type Mucomyst poudre, Fluimucil 2% enfant ou Bronchokod enfant, en vente libre, sont également à proscrire chez les moins deux ans car ils peuvent aggraver l'encombrement des bronches des nourrissons qui n'ont pas les capacités de bien tousser. Leur "efficacité n'étant pas prouvée, ils sont en fait à éviter chez tous les enfants", souligne le mensuel.

Contre le rhume

En cas de rhume, les sprays antiseptiques qui "ne font pas mieux que les solutions à base d'eau salée mais peuvent provoquer irritations et allergies" sont également à mettre de côté. Concernant les sprays décongestionnants, ces solutions nasales sur ordonnance ne devraient normalement plus être prescrites chez les très jeunes. Avant 15 ans, celles-ci ne devraient jamais être utilisées, explique Que choisir.



En revanche, dosettes de sérum physiologique et sprays (Prorhinel spray, Marimer...) sont utiles, en prenant des précautions avec ces derniers qui ont un gros embout.

Contre la fièvre

La fièvre chez les enfants ne doit pas inquiéter outre mesure. "Hormis dans les trois premiers mois ou si l’enfant change de comportement, ou si des taches violacées apparaissent sur la peau, la fièvre ne doit inquiéter ni chez le tout-petit, ni chez l’enfant plus grand. Elle n’est pas forcément à combattre, car c’est simplement le signe que l’organisme se défend contre une infection, le plus souvent virale", explique l'association.



En revanche, elle déconseille fortement d'utiliser de l'ibuprofène. Sans avis médical, ce dernier est à éviter en raison de ses effets secondaires digestifs et rénaux. Que choisir conseille alors le paracétamol (Doliprane, Dafalgan, Dolko, etc.), avec une dose de 15 mg par kilo toutes les 4 à 6 heures.

Contre les régurgitations

Enfin, environ 30% des nourrissons de moins d'un an régurgitent, sans qu'il s'agisse systématiquement d'un reflux gastro-oesophagien pathologique. Pourtant, le reflux du nourrisson, la plupart du temps bénin, fait encore l'objet d'une "surprescription", remarque le mensuel.



Mieux vaut donc éviter d'utiliser les pansements gastriques, comme le Gaviscon nourrisson ou le Polysilane, qui n'ont pas d'efficacité prouvée. Le Motilium est également à proscrire pour les enfants. Il peut produire des "effets indésirables graves tels que des problèmes cardiaques et des effets indésirables neurologiques rares".