Peur sur la camionnette

Le cas de Catherine

Fin 2016, Catherine achète une camionnette vintage de 1963 dans le but de l’aménager en food truck pour vendre des gaufres. Le 29 décembre 2016, elle dépose le véhicule chez un garagiste spécialisé dans les restaurations de véhicules anciens. Elle règle à sa demande 11.500€ en plusieurs fois et elle s’attend à récupérer son bien au bout de quelques semaines. Seulement, au printemps, rien n’est prêt. Le garagiste évoque de « mauvaises surprises ». Il lui réclame du temps et 2000€ en plus pour finir les travaux. Elle se résigne à le payer, mais pas avant la réception du véhicule… Les mois passent et les délais de livraison sont de nouveau repoussés…





