publié le 18/06/2018 à 09:35

Parmi les chapitres sur la réforme des retraites, il y en a un qui fait "tilt" : les pensions de réversion. Le gouvernement les aurait dans le collimateur. Rien n'est officiel, mais le dossier est ouvert. Le Haut-commissaire à la réforme des retraites a mis les pieds dans le plat.



"Doit-on, a-t-il demandé aux partenaires sociaux, maintenir les pensions de réversion ?". On pourrait penser qu'il ne s'agit là que d'un chapitre technique dans un système à la française, qui cumule illisibilité et inégalité.

En réalité, c'est une pièce essentielle du système : les pensions de réversion représentent 35 milliards d'euros par an et 11% de l'ensemble des pensions. Une somme et une place qui justifient que le gouvernement s'y penche sérieusement avant la mise en place d'un système de retraite universel par points.

Les pensions de réversion concernent 4,4 millions de personnes. Elles profitent à 89% à des femmes. Et surtout pour plus d'un million d'entre elles, c'est leur seul revenu. En clair, pour 45% des femmes retraitées qui touchent une pension inférieure au seuil de pauvreté (11% des hommes sont dans la même situation), c'est une bouée de sauvetage. Pour les autres, la pension de réversion permet de réduire de quinze points l’écart entre les pensions des hommes et celles des femmes en France.



Annuler, réduire ou émasculer le principe de la réversion c'est creuser un peu plus encore les inégalités en défaveur des femmes.



Dans ce contexte, difficile donc d'imaginer une mise en œuvre d'une telle mesure ? Face aux chiffres, la question ne devrait même pas se poser. Mais comme trop souvent en France, la multiplication des strates, des exemptions, des exceptions et des cas particuliers fait que le système de réversion est extrêmement complexe et profondément inégalitaire.



Les salariées y ont droit dès 55 ans. Mais les professions libérales doivent attendre 65 ans. Il y a des paliers de ressources. Mais pas pour tous les régimes. Les femmes pacsées sont exclues du dispositif, et les taux de réversion varient d'une profession ou d'une branche professionnelle à l'autre.



Bâtir un système universel où 1 euro cotisé donnera les mêmes droits à tous impose donc une solide clarification de ce chapitre essentiel. Car au rythme actuel, l'égalité homme-femme face à la retraite n'est prévue que vers 2175.