SFR lance Altice Studio, sa propre chaîne de films et de séries

publié le 21/08/2017 à 19:42

Une nouvelle plate-forme pour enrichir son offre de divertissement. Mardi 22 août, SFR lancera sa propre chaîne de cinéma et de séries. Baptisée "Altice Studio", le canal est accessible ce jour dans les offres premium de l'opérateur. Il sera disponible en OTT, soit via internet sur les ordinateurs et mobiles, à partir de septembre.



L'information avait été révélée par le groupe SFR, dans un communiqué de presse publié en juillet dernier. Après l'information et le sport, SFR se lance donc dans le business florissant des films et des séries. Selon un communiqué du groupe, près de 400 films et séries seront diffusés par an. Chaque mois, deux nouvelles séries seront accessibles. Pour ce faire, le groupe SFR devrait profiter de son accord passé avec NBCUniversal, un leader dans l'industrie du divertissement.

"Notre nouvelle plateforme à 360° cinéma et série répond aux nouveaux modes de consommation de la fiction par les Français", estime Alain Weilll, directeur général des activités médias et divertissement d'Altice.

Accessible pour mes clients SFR

Altice Studio est disponible en exclusivité pour les clients SFR sur le Canal 31. Cette nouvelle chaîne du groupe produira des magazines sur l'actualité du cinéma et des séries. Les autres médias du groupe SFR, dont BFM TV, devraient être mis à contribution dans la réalisation de ces contenus.



Une stratégie commerciale qui promet d'intensifier la concurrence qui fait rage entre les opérateurs SFR et Orange. En juillet dernier, Orange partait lui aussi à la conquête de nouveaux abonnés en créant Orange Content, entité qui lui a permis de signer des partenariats avec Canal+, la Fnac ou encore UGC. Autant d'investissements dont le but de multiplier ses contenus télévisés afin de séduire davantage de clients.