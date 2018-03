Météo en France du vendredi 2 mars 2018 : neige et verglas du Nord au Nord-Est

publié le 02/03/2018 à 07:00

Le temps vendredi sera perturbé, avec de la neige ou du verglas du Nord au Nord-Est, selon les prévisions de Météo-France. 19 départements restent en vigilance orange neige et verglas jusqu'à samedi 6h : Aisne (02), Ardennes (08), Doubs (25), Eure (27), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Seine-Maritime (76), Somme (80), Vosges (88) et Territoire-de-Belfort (90).



La Charente-Maritime (17) et la Gironde (33) sont également en vigilance orange pour inondation. Le littoral de ces deux départements est placé en vigilance orange vagues-submersion.

Au lever du jour, le front froid de la perturbation s'étirera de la Bretagne et Basse-Normandie au sud-est du pays, avec des pluies temporairement modérées sur l'ouest et le sud du Massif central, et encore plus soutenues avec un risque orageux sur le Languedoc. Il neigera sur l'est du Massif central et les Alpes à partir de 1.000 m. A l'avant, on retrouvera des pluies verglaçantes en début de matinée sur la Bourgogne et la Franche-Comté.

En cours de matinée, un risque de verglas sera possible de la Haute-Normandie au Grand Est. A l'arrière, sur le littoral atlantique et le Sud-Ouest, un ciel de traîne peu actif s'imposera avec des averses éparses.



A la mi-journée, les pluies concerneront encore la Normandie, l'Ile-de-France, le Grand Est, la Franche-Comté et l'est de Rhône-Alpes. L'après-midi sur les Hauts-de-France et sur les frontières du Nord-Est, il neigera faiblement et un risque de pluies verglaçantes persistera.

Sur le reste du pays, le temps sera variable, souvent assez nuageux, avec quelques averses possibles au nord de la Loire.



Le temps restera très nuageux en Corse toute la journée, avec des pluies parfois soutenues sur l'ouest de l'île. Les éclaircies deviendront plus larges en cours d'après-midi sur le sud de l'Aquitaine, l'Occitanie et PACA.



En soirée, une nouvelle perturbation arrivera par le sud-ouest du pays, accompagnée de pluies faibles.



Le vent d'ouest sud-ouest soufflera à 80/90 km/h le matin sur la façade atlantique, avec un épisode de fortes vagues de la côte de la Gironde à la Loire-Atlantique, occasionnant un risque de submersion. Il soufflera également assez fort en journée en Corse avec des pointes dépassant les 100 km/h.

Les températures

Les températures minimales varieront généralement de 3 à 7 degrés, et seront plus froides de 0 à - 4 du Nord au Nord-Est.



Les maximales iront de 7 à 14 degrés, et resteront plus fraîches toujours sur le Nord et le Nord-Est avec 2 à 5 degrés. On attend de 13 à 16 degrés en Corse.