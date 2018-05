Maison Dubernet : de la charcuterie sans cochonneries

publié le 05/05/2018 à 09:35

La Maison Dubernet, producteur de charcuterie, existe depuis 1864. Cette maison a connu des périodes difficiles, comme il y a quatre ans lorsque Michel Dubernet a dû revendre pour éviter la faillite.



Elle a aussi récemment perdu 60% de son chiffre d'affaire à cause de deux grippes aviaires consécutives. La maladie a empêché la vente de foie gras pendant des mois. "On a dû réinventer le métier", a confié Jean-Baptiste Gaüzère. Après beaucoup de chômage technique, la Maison Dubernet est bien debout et elle vient d'embaucher dix personnes, ce qui porte à 50 le nombre de salariés. Dont 23 sur le site de fabrication près de Mont-de-Marsan (Landes), 10 dans les magasins Dubernet à Paris et à Bordeaux et une dizaine dans le restaurant ouvert dans la capitale en collaboration avec le chef Thierry Marx.

Ce restaurant ouvert dans le grand magasin le "Printemps" représente "beaucoup d'investissements", affirme Jean-Baptiste Gaüzère. Il faut maintenant que ce concept de "restaurateur-producteur" prenne.