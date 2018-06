Lutti : 15 millions de bonbons produits par jour

publié le 21/06/2018 à 01:49

La marque est connu de tous les enfants. Lutti est une entreprise de confiserie est présente dans 50 pays et fait plus de 110 millions d'euros de chiffre d'affaire. Avec un actionnaire unique allemand, mais des usines en France.



Sébastien Berghe, président-directeur général de Lutti, le confirme : "Usines en France, dirigeants français, taxes payés en France et salaires payés en France..." La marque crée de l'emploi en France et se réinvente grâce à l'innovation, "qui est dans l'ADN de Lutti depuis 130 ans". La marque a notamment inventé le premier bubble gum en tube ou les premiers bonbons acides.

Lutti a plusieurs produits phares, "et le numéro 1 c'est l'Arlequin, qui est le premier bonbon acidulé et qui fête ses 30 ans cette année. C'est le bonbon le plus vendu en France." 15 millions de bonbons sortent de l'usine par jour. 35% de la production de Lutti se fait à l'international.