Concierge rend votre maison connectée totalement autonome

publié le 16/06/2018 à 01:15

Et si tout le monde pouvait avoir un concierge à domicile ? Non ce n'est pas impossible, notamment grâce à la technologie. Concierge, c'est un bouton, qui prend la forme d'une sonnette de table, et qui d'une simple pression permet de libérer son utilisateur de la gestion de son domicile.



Objectif : "rendre la maison autonome", précise Lionel Debruyne président de Concierge. Le bouton contrôle tous les objets connectés de la maison, de l'éclairage, à la serrurerie, en passant par le thermostat, ou encore l'aspirateur.

"Quand on part de son logement, on appuie sur le Concierge et c'est comme si on remettait les clés à un concierge. Et c'est lui qui va piloter votre logement. Par exemple si un orage arrive, il va prendre la décision de fermer les volets et de couper la prise télé", explique Lionel Debruyne.

Bien sûr pour que Concierge fonctionne le mieux possible, il faut équiper sa maison d'objets connectés et débourser 79 euros. Le prix de la tranquillité.

> Quand la maison connectée devient autonome avec Concierge.