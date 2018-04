Les revendications salariales de retour partout en Europe

publié le 11/04/2018 à 09:36

En Espagne, en Allemagne ou en Italie, on s'y met aussi. Aucun de nos grands voisins n'y échappe : c'est le grand retour de la fiche de paie.



C'est particulièrement vrai outre-Rhin où, parallèlement aux pressions exercées par les pilotes de Lufthansa, les personnels des grands aéroports ont multiplié les débrayages. Mardi 10 avril, un avion sur deux est resté cloué au sol.

Par ailleurs, les syndicats de la Fonction publique (2,3 millions de personnes) réclament, sur le modèle de la métallurgie, une hausse de 6% de leurs salaires et, dans tous les cas, pas moins de 200 euros supplémentaires par employé et par mois. En Allemagne, la barre est aussi haute que chez Air France.

Ces demandes ont-elles des chances d'aboutir ? Chez Air France, on sait que cela va être extrêmement difficile puisque la direction propose 2%. Elle considère qu'une augmentation de 6% (240 millions d'euros en année pleine) fragiliserait la compagnie, qui est par ailleurs la moins performante des grands transporteurs internationaux.

Difficile maintenir le statu quo en Allemagne

En revanche, la situation est différente en Belgique ou en Espagne, où l'économie est en nette progression après une saignée qui a été largement supportée par les salariés. Et la situation est encore totalement différente en Allemagne.



De l'autre côté du Rhin, la croissante est forte, les excédents commerciaux sont colossaux, les finances publiques sont très excédentaires, et le marché du travail est sous tension.



Dans ce cadre, il est évidemment difficile de maintenir un statu quo sur les rémunérations. Surtout qu'après des années de modération globale, il y a eu la hausse de 4,3% qui a été obtenue en février par le syndicat IG Metall. Un chiffre qui sert désormais de référence en Allemagne, et de plus en plus au-delà.