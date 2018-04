et Loïc Farge

publié le 06/04/2018 à 09:17

C'est un coup de pouce à 1,1 milliard d'euros qui, manifestement, est indispensable. Cette enveloppe, en hausse de 62% par rapport au précédent plan bio, doit concrétiser les promesses d'Emmanuel Macron : multiplier par deux, d'ici cinq ans, les surfaces consacrées aux productions labellisées bio. Très concrètement, 15% des surfaces cultivées dans l'Hexagone devraient l'être en bio à la fin du quinquennat.



Est-il vraiment nécessaire d'investir autant d'argent public alors que le bio est à la mode ? En la matière, l'intervention de l'État vient pallier une sérieuse défaillance : nous importons 30% des productions agricoles brutes ou transformées que nous consommons.

Et le déséquilibre ne peut que s'aggraver, car on assiste à une explosion de la demande. Celle-ci ne va pas ralentir : il va falloir très vite de remplir le contrat fixé par le gouvernement d'assurer 20% de bio dans la restauration collective, et 50% dans les assiettes de nos cantines scolaires d'ici 2022. Pour mémoire, la part du bio dans nos écoles n'est actuellement que de 3,5%.

Pour le dire simplement, l'agriculture française - potentiellement la plus puissante d'Europe - n'est pas aujourd'hui en mesure de faire face aux attentes des consommateurs. Il faut donc booster la filière.